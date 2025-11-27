Suspeito foragido é preso após série de furtos em Ladário

Delegacia da Polícia Civil de Ladário / PCMS

A Polícia Civil de Ladário prendeu, na tarde de quarta-feira (26), um suspeito que estava com mandado de prisão preventiva em aberto. Ele era considerado foragido desde que rompeu a tornozeleira eletrônica enquanto cumpria pena por tráfico de drogas.

Segundo a investigação, o homem é apontado como autor de uma sequência de furtos a residências no município. Em um dos casos, uma casa foi invadida pelos fundos e teve eletrodomésticos, botijão, roupas, cobertas e utensílios domésticos levados.

Outro furto atribuído ao suspeito ocorreu na terça-feira (25), quando o proprietário de um imóvel na Rua Name Antonio Assad, no Bairro Almirante Tamandaré, percebeu o sumiço da fiação externa e do relógio de energia de uma casa desocupada.

Além dos crimes patrimoniais, o investigado também responde por uma tentativa de homicídio registrada em 23 de novembro. A vítima foi atacada com golpes que atingiram cabeça, costas e tórax. A polícia apura se o caso foi motivado por acerto de contas.

Após ser localizado e detido, o suspeito foi levado para a Delegacia de Ladário e permanece à disposição da Justiça. Denúncias podem ser feitas anonimamente pelo telefone (67) 3226-1090.

