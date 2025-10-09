Suspeito morre após ser baleado durante furto a pátio do Detran

A unidade está segura e a Polícia está investigando o caso / Divulgação/Arquivo

Uma tentativa de furto no pátio do Detran de Aparecida do Taboado resultou na morte de um dos suspeitos na madrugada desta quinta-feira (09/10). O fato ocorreu por volta das 00h11min, quando cinco indivíduos foram flagrados tentando furtar motocicletas e peças de veículos que estavam apreendidos no local.

De acordo com as informações preliminares, os suspeitos foram surpreendidos pela segurança do pátio, que interveio para impedir a ação criminosa. Durante a intervenção, um dos acusados foi alvejado por um disparo de arma de fogo. O indivíduo, atingido, transpôs o muro do órgão e caiu na calçada externa, onde veio a óbito.

Os demais envolvidos no crime empreenderam fuga. A Polícia Militar foi acionada imediatamente, isolando a área e acionando a Polícia Civil e a Perícia Científica para as providências cabíveis.

As investigações seguem em andamento sob a responsabilidade da Polícia Civil para identificar e localizar os demais participantes do crime. As informações atuais são preliminares, e uma investigação minuciosa definirá as circunstâncias de como os fatos chegaram ao conhecimento da Polícia Militar.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!