Suspeito morre após ser baleado durante furto a pátio do Detran

Tentativa de furto ocorreu na unidade de Aparecida do Taboado e foi evitada pela ação da segurança do pátio
A unidade está segura e a Polícia está investigando o caso / Divulgação/Arquivo
Uma tentativa de furto no pátio do Detran de Aparecida do Taboado resultou na morte de um dos suspeitos na madrugada desta quinta-feira (09/10). O fato ocorreu por volta das 00h11min, quando cinco indivíduos foram flagrados tentando furtar motocicletas e peças de veículos que estavam apreendidos no local.
De acordo com as informações preliminares, os suspeitos foram surpreendidos pela segurança do pátio, que interveio para impedir a ação criminosa. Durante a intervenção, um dos acusados foi alvejado por um disparo de arma de fogo. O indivíduo, atingido, transpôs o muro do órgão e caiu na calçada externa, onde veio a óbito.
Os demais envolvidos no crime empreenderam fuga. A Polícia Militar foi acionada imediatamente, isolando a área e acionando a Polícia Civil e a Perícia Científica para as providências cabíveis.
As investigações seguem em andamento sob a responsabilidade da Polícia Civil para identificar e localizar os demais participantes do crime. As informações atuais são preliminares, e uma investigação minuciosa definirá as circunstâncias de como os fatos chegaram ao conhecimento da Polícia Militar.
