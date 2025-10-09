Acessibilidade

09 de Outubro de 2025 • 13:12

Violência

Suspeito morre após ser baleado durante furto a pátio do Detran

Tentativa de furto ocorreu na unidade de Aparecida do Taboado e foi evitada pela ação da segurança do pátio

Da redação

Publicado em 09/10/2025 às 08:20

Atualizado em 09/10/2025 às 09:26

A unidade está segura e a Polícia está investigando o caso / Divulgação/Arquivo

Uma tentativa de furto no pátio do Detran de Aparecida do Taboado resultou na morte de um dos suspeitos na madrugada desta quinta-feira (09/10). O fato ocorreu por volta das 00h11min, quando cinco indivíduos foram flagrados tentando furtar motocicletas e peças de veículos que estavam apreendidos no local.

De acordo com as informações preliminares, os suspeitos foram surpreendidos pela segurança do pátio, que interveio para impedir a ação criminosa. Durante a intervenção, um dos acusados foi alvejado por um disparo de arma de fogo. O indivíduo, atingido, transpôs o muro do órgão e caiu na calçada externa, onde veio a óbito.

Os demais envolvidos no crime empreenderam fuga. A Polícia Militar foi acionada imediatamente, isolando a área e acionando a Polícia Civil e a Perícia Científica para as providências cabíveis.

As investigações seguem em andamento sob a responsabilidade da Polícia Civil para identificar e localizar os demais participantes do crime. As informações atuais são preliminares, e uma investigação minuciosa definirá as circunstâncias de como os fatos chegaram ao conhecimento da Polícia Militar.

