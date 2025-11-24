Suspeito tenta invadir condomínios de luxo e polícia investiga caso na Capital

O ocorreu em setembro / PCMS

A Polícia Civil investiga uma tentativa de furto em um condomínio de alto padrão em Campo Grande, registrada em 8 de setembro. Moradores encontraram marcas de arrombamento na porta de serviço e acionaram a portaria, mas o suspeito fugiu antes de ser identificado no local.

Durante a apuração, investigadores descobriram que, horas antes, o mesmo homem havia tentado entrar em outro condomínio de luxo na região central, mas foi impedido na portaria após funcionários desconfiaram da história usada para tentar se passar por morador.

Equipes da DERF cruzaram imagens de segurança do prédio e câmeras da cidade, além de ouvir moradores e funcionários. Com apoio de setores de inteligência, conseguiram identificar o indivíduo — que não terá o nome divulgado por não estar preso. Ele possui diversas passagens por crimes semelhantes em outros estados.

A polícia suspeita que ele faça parte de um grupo especializado em invadir condomínios se passando por jovens moradores. Uma vez dentro, esses criminosos costumam arrombar apartamentos vazios e sair sem chamar atenção, levando dinheiro e joias.

As investigações continuam para localizar possíveis comparsas e descobrir o paradeiro do suspeito. A polícia reforça que casos desse tipo costumam aumentar no fim do ano, quando muitos moradores viajam, e alerta para atenção redobrada nas portarias dos prédios.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!