24 de Novembro de 2025 • 20:24

Polícia

Suspeito tenta invadir condomínios de luxo e polícia investiga caso na Capital

DERF aponta que autor usou dissimulação para acessar prédios

Publicado em 24/11/2025 às 17:15

O ocorreu em setembro / PCMS

A Polícia Civil investiga uma tentativa de furto em um condomínio de alto padrão em Campo Grande, registrada em 8 de setembro. Moradores encontraram marcas de arrombamento na porta de serviço e acionaram a portaria, mas o suspeito fugiu antes de ser identificado no local.

Durante a apuração, investigadores descobriram que, horas antes, o mesmo homem havia tentado entrar em outro condomínio de luxo na região central, mas foi impedido na portaria após funcionários desconfiaram da história usada para tentar se passar por morador.

Equipes da DERF cruzaram imagens de segurança do prédio e câmeras da cidade, além de ouvir moradores e funcionários. Com apoio de setores de inteligência, conseguiram identificar o indivíduo — que não terá o nome divulgado por não estar preso. Ele possui diversas passagens por crimes semelhantes em outros estados.

A polícia suspeita que ele faça parte de um grupo especializado em invadir condomínios se passando por jovens moradores. Uma vez dentro, esses criminosos costumam arrombar apartamentos vazios e sair sem chamar atenção, levando dinheiro e joias.

As investigações continuam para localizar possíveis comparsas e descobrir o paradeiro do suspeito. A polícia reforça que casos desse tipo costumam aumentar no fim do ano, quando muitos moradores viajam, e alerta para atenção redobrada nas portarias dos prédios.

