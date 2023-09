Homem teria matado esposa em Anastácio por suspeita de traição

Sinais de sangue no portão da casa / O Pantaneiro

O companheiro de Mikaela Oliveira Rodrigues, de 22 anos, que foi encontrada morta com sinais de violência, teria assasinado a mulher por suspeita de traição. Na residência do casal, na Rua Coronel Ponce, no Bairro Jardim Campanário, em Anastácio, na manhã desta sexta-feira, 8.

Em áudio enviado aos familiares, o suspeito relatou que teria cometido o crime por suspeita de traição da vítima com um conhecido, que suspeita do que estariam envolvidos há quatro meses.

Crime

Ao O Pantaneiro, o padastro da vítima relatou que a casa está bagunçada, o que indicaria uma luta corporal no interior da residência. Mikaela foi encontrada sem vida no banheiro.

Ainda conforme o familiar, há muito sangue no local, entretanto, não há como apontar como a vítima morreu. A perícia, Polícia Civil e Militar estiveram no trecho para investigar.

Áudios enviados à família

Familiares teriam recebido do suspeito áudios por mensagem relatando que teria agredido a vítima. “Vai lá em casa, que fiz merda”, teria dito o suspeito.

Amigos de Mikaela relatam que o rapaz teria fugida com os filhos do casal. O caso continua sendo investigado.