Suspeitos de execuÃ§Ã£o planejada sÃ£o presos em menos de 24 horas em MS

Imagens de câmeras de segurança / Polícia Civil

Dois homens foram presos pelo Exército Brasileiro na noite de segunda-feira, 24, suspeitos de envolvimento na execução de Bruno Pacheco Ferreira, de 41 anos, em Ponta Porã. A prisão ocorreu após uma colaboração entre as investigações realizadas pela 1ª Delegacia de Polícia Civil local e as forças de segurança.

Segundo as autoridades, o crime foi cuidadosamente planejado. Os investigados monitoraram a vítima antes de realizar a execução, que ocorreu à tarde. As investigações tiveram início rapidamente após o homicídio, quando imagens de câmeras de segurança mostraram um veículo Fiat Strada branco chegando ao local do crime. Um dos ocupantes do carro desceu e disparou contra a vítima. Após o assassinato, o veículo foi encontrado incendiado, provavelmente como uma tentativa de dificultar a identificação dos criminosos.

A Polícia Civil conseguiu, então, identificar o carro e, com o auxílio das imagens e do compartilhamento de informações com outras forças de segurança, a guarnição do Exército abordou os suspeitos por volta das 19h, quando tentavam fugir da cidade em um veículo de aplicativo. Durante a abordagem, eles forneceram informações contraditórias, o que, combinado com as roupas que usavam – compatíveis com as imagens obtidas – levou à sua prisão.

Os dois acusados, originários do Paraná, haviam se hospedado em dois hotéis na região e ficaram por vários dias observando a rotina da vítima. Após o crime, os suspeitos planejavam retornar ao Paraná. Ambos têm passagens criminais por tráfico de drogas, direção perigosa e homicídio.

As investigações continuam, com a polícia agora focada em identificar o mandante do crime e esclarecer as motivações por trás da execução.