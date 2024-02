Suspeitos de homicídio em Dourados são presos 24h após crime

Prisão envolveu força-tarefa / Divulgação/PCMS

Dois homens foram presos suspeitos do assassinato de Eliston Aparecido Pereira da Silva, de 51 anos, morto na sexta-feira, 16, com 13 tiros, em Dourados. A prisão aconteceu 24h após o crime, enquanto os investigados tentavam fugir de ônibus para São Paulo.

Segundo a Polícia Civil, a vítima foi morta quando chegava no portão de sua residência por volta das 9h do dia 16 de fevereiro de 2024, com pelo menos de 13 disparos de arma de fogo de calibre 9mm. No local ainda foram encontrados diversos estojos de pistola calibre 9mm.

No carro Fiat Toro, pertencente a Eliston, também havia marcas de disparos, indicando que os criminosos efetuaram aproximadamente 30 disparos. Os fatos teriam ocorrido em um avenida movimentada do bairro Santa Fé, em Dourados.

Os policiais civis identificaram o veículo usado no crime pelos criminosos, sendo um veículo Fox da Volksvagem, o qual foi abandonado após o crime no bairro Altos do Idaiá e localizado pela PM.

As equipes iniciaram as buscas para tentar identificar e localizar os autores e conseguiram levantar o local onde os criminosos se hospedaram. Também foi descoberto que eles pretendiam torturar a vítima antes de matá-la e já teriam inclusive comprado alguns objetos.

As investigações apontaram que pelo menos quatro pessoas estariam envolvidas no crime, dentre elas, um jovem de 23 anos e outro de 33. Também foi possível verificar que um dos criminosos envolvidos nos fatos estava baleado, sendo que este teria sido levado para cidade de Pedro Juan Caballero, para cuidados médicos.

Por volta das 3h da madrugada de sábado, a equipe policial descobriu que eles, após a fuga de Dourados, teriam se escondido entre as cidades de Nova Alvorada e Campo Grande e embarcaram na tentativa de fuga, por volta das 19h em um ônibus com destino à cidade de São Paulo Capital, em assentos distantes para não demonstrar qualquer vínculo.

Polícia Civil do Mato Grosso do Sul entrou em contato com equipes do posto policial da Polícia Rodoviária Federal em Dourados e também com a Polícia Militar de São Paulo destacada no CPA/M-5, 4BPM/M 3CIA, Pelotão Bravo, subsidiando eles das informações do suspeitos, bem como da localidade de parada que seria no terminal rodoviário da Barra Funda.

Os criminosos já haviam desembarcado do ônibus, no entanto, a equipe mencionada da PMSP conseguiu com a expertise do local achar os autores que estavam escondidos, aguardando um veículo de aplicativo para um destino dentro da cidade de São Paulo.

"Após captura a equipe SIG de Dourados fez contato com o DRACCO (Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado) da Polícia Civil do Mato Grosso do Sul, e solicitou a cooperação para o recambio dos presos, que deverá ser realizado neste domingo, 18/02, após a audiência de custódia que será realizada na cidade de São Paulo".

Ainda conforme a polícia, em relação às razões da morte, diferentemente do que foi veiculado em alguns canais de imprensa, não há qualquer informação verificada da morte ter ocorrida por causa de um dívida referente a envolvimento com o tráfico, todavia a vítima era pessoa com sua vida dedicada ao crime. Já em relação aos demais envolvidos a equipe SIG de Dourados já tem a identificação e trabalha na tentativa de capturá-los.