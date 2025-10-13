Acessibilidade

13 de Outubro de 2025 • 20:05

Buscar

Últimas notícias
X
Polícia

Suspeitos de homicídio são presos após corpo ser encontrado em lagoa de MS

Crime ocorreu no dia 4 de outubro

Redação

Publicado em 13/10/2025 às 14:58

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Delegacia de Água Clara / PCMS

Dois homens, de 24 e 31 anos, foram presos no último sábado (11), suspeitos de envolvimento em um homicídio ocorrido no início de outubro no Distrito de São Domingos, em Água Clara (MS). A ação foi realizada por policiais da Seção de Investigações Gerais (SIG) da Delegacia de Água Clara, com apoio da equipe do SIG de Paranaíba.

O crime veio à tona no dia 4 de outubro, quando investigadores localizaram o corpo de um homem de 49 anos boiando em uma lagoa. A vítima estava com uma sacola plástica na cabeça, mãos e pés amarrados — indícios claros de execução e tentativa de ocultação do cadáver.

Durante as diligências no local, a polícia apurou que dois indivíduos recém-chegados à região haviam deixado o município após o crime. Com base nos depoimentos de testemunhas, a Delegacia de Água Clara representou pela prisão temporária dos suspeitos, pedido que foi deferido pelo Poder Judiciário.

No sábado, a equipe policial se deslocou até Paranaíba, onde os suspeitos estavam escondidos, e efetuou as prisões. Aos investigadores, ambos confessaram o crime, alegando que a vítima os teria acusado de furto em um comércio local, o que deu início a uma discussão seguida de agressões fatais.

Segundo a investigação, os autores usaram uma pedra amarrada ao corpo para tentar mantê-lo submerso na lagoa, numa tentativa de dificultar a localização e identificação do homicídio.

Os dois homens foram autuados por homicídio qualificado e ocultação de cadáver, e permanecem à disposição da Justiça. A Polícia Civil aguarda a conclusão dos exames periciais para esclarecer detalhes da dinâmica do crime.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Polícia

PRF recupera veículo roubado durante fiscalização na BR-262

Polícia

Homem é preso com mais de R$ 115 mil em "drogas de luxo" em Campo Grande

Polícia

Suspeito é preso em MS após matar de morador de rua a pauladas

Três envolvidos confessaram participação

Polícia

Fábrica clandestina de bebidas usava etanol adulterado de postos

Publicidade

Polícia

Suspeito de furtos em série é preso em Ladário pela Polícia Civil

ÚLTIMAS

Economia

Pix Automático torna-se obrigatório a partir desta segunda

Nova modalidade substituirá débito automático e boletos

Serviços

Cursos de processamento do tomate e da carne de peixe capacitam em Miranda

As atividades foram oferecidas pelo Sindicato Rural de Miranda e Bodoquena

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo