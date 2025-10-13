Suspeitos de homicídio são presos após corpo ser encontrado em lagoa de MS

Crime ocorreu no dia 4 de outubro
Delegacia de Água Clara / PCMS
Dois homens, de 24 e 31 anos, foram presos no último sábado (11), suspeitos de envolvimento em um homicídio ocorrido no início de outubro no Distrito de São Domingos, em Água Clara (MS). A ação foi realizada por policiais da Seção de Investigações Gerais (SIG) da Delegacia de Água Clara, com apoio da equipe do SIG de Paranaíba.
O crime veio à tona no dia 4 de outubro, quando investigadores localizaram o corpo de um homem de 49 anos boiando em uma lagoa. A vítima estava com uma sacola plástica na cabeça, mãos e pés amarrados — indícios claros de execução e tentativa de ocultação do cadáver.
Durante as diligências no local, a polícia apurou que dois indivíduos recém-chegados à região haviam deixado o município após o crime. Com base nos depoimentos de testemunhas, a Delegacia de Água Clara representou pela prisão temporária dos suspeitos, pedido que foi deferido pelo Poder Judiciário.
No sábado, a equipe policial se deslocou até Paranaíba, onde os suspeitos estavam escondidos, e efetuou as prisões. Aos investigadores, ambos confessaram o crime, alegando que a vítima os teria acusado de furto em um comércio local, o que deu início a uma discussão seguida de agressões fatais.
Segundo a investigação, os autores usaram uma pedra amarrada ao corpo para tentar mantê-lo submerso na lagoa, numa tentativa de dificultar a localização e identificação do homicídio.
Os dois homens foram autuados por homicídio qualificado e ocultação de cadáver, e permanecem à disposição da Justiça. A Polícia Civil aguarda a conclusão dos exames periciais para esclarecer detalhes da dinâmica do crime.
