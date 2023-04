Suspeitos de integrarem facção criminosa são presos em Ladário

Polícia prendeu os suspeitos / Divulgação PCMS

A Polícia Civil prendeu nessa segunda-feira, dia 10, dois homens suspeitos por integrarem facção criminosa nas cidades de Ladário e Corumbá. A prisão foi feita por uma equipe da Delegacia de Ladário-MS.

Os homens foram presos em cumprimento a um mandado de prisão preventiva e de busca domiciliar. Com os suspeitos F.B.C.S. de 27 anos e A.F.G.O. de 43 anos, os investigadores apreenderam uma arma de fogo utilizada em “tribunal do crime”.

A ação trata-se de desdobramento de operação que objetiva desarticular organização criminosa estruturada, bem como dar uma resposta à atuação dessa facção na Regional de Corumbá.

As investigações da Delegacia de Polícia Civil de Ladário apontam que um dos indivíduos presos, F.B.C.S., com a alcunha de “Ideologia”, desempenhava, dentre outras, a função de “Disciplina” na organização criminosa, realizando a punição de indivíduos que discordassem das regras e normas da facção. Inclusive, durante o trabalho de inteligência, descobriu-se que o referido autor tinha a pretensão de “conduzir” (matar) uma mulher que possivelmente faria parte de uma facção rival.

Durante o cumprimento de mandado de busca no endereço do representado A.F.G.O., foi apreendida uma arma de fogo, um simulacro de arma de fogo, entorpecentes e outros itens possivelmente ilícitos. A arma, conforme apuração do Setor de Investigação, foi utilizada durante a condução de um indivíduo no denominado Tribunal do Crime. Os suspeitos foram presos preventivamente e ficarão à disposição da Justiça.

A Polícia Civil ressalta que o combate ao crime continuará ocorrendo de maneira firme e constante. Além disso, está implementado o sistema de disque-denúncia da Delegacia de Ladário.

A população poderá denunciar qualquer prática delituosa pelo número (67)3226-1090. O sigilo da identidade e número telefônico serão mantidos.