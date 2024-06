Suspeitos de invadir apartamento do Ex-Governador de MS são presos em SP

Ex-governador Reinaldo Azambuja / Rhobson Lima / O Pantaneiro

Três homens suspeitos de invadir o apartamento do ex-governador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja (PSDB), foram presos em São Paulo na terça-feira (11). A informação foi confirmada pelo delegado Ivan Barreira, diretor de Polícia Especializada da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul (PCMS).

As prisões foram efetuadas por policiais paulistas em parceria com a Delegacia Especializada de Repressão a Roubo a Banco, Assaltos e Sequestros (Garras).

Segundo apurado pelo G1, os criminosos invadiram o apartamento localizado no bairro Jardim dos Estados, em Campo Grande, enquanto Azambuja estava em viagem para Maracaju (MS), sua cidade natal.

Os três presos serão transferidos para Mato Grosso do Sul, onde responderão pelo crime.