Suspeitos de matar um homem e deixar outro ferido se entregam em Anastácio

Divulgação

Os dois homens suspeitos de matar Tony Aldenan da Silva, de 21 anos, no dia 25 de dezembro, foram presos ontem (28), em Anastácio.

Eles se apresentaram na delegacia de Polícia Civil. Após serem indiciados pela prática de homicídio e homicídio na forma tentada, pois outra vítima foi baleada e segue internada, os dois foram encaminhados ao presídio.

Relembre o caso

Um homem de 26 anos foi baleado com dois tiros na segunda-feira, 25, por volta das 15h20, em Anastácio. E outro, sem identificação, foi encontrado morto na rua 27 de Julho, esquina com a Rua João Leite Ribeiro, Centro, próximo à prefeitura do município.

Equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionada e nas proximidades da Avenida Manoel Mortinho, a guarnição se deparou com o rapaz de 26 anos já caído ao solo ao lado de sua moto Honda CB 300 preta.

Na abordagem, os socorristas constataram ferimentos de arma de fogo.

Segundo a equipe do SAMU, a vítima estava no solo consciente e relatou que foi atingida na Rua 27 de Julho com Rua João Leite Ribeiro, mesmo local onde o homem, sem identificação, foi encontrado morto.

A vítima ainda contou que após ser atingida, conseguiu pegar sua moto e seguir para hospital, mas durante o percurso não aguentou e caiu da moto no ponto de abordagem da equipe do Samu.

A vítima apresentava três perfurações de tiro e encontrava-se sudorético (suor abundante) entrando em estado de choque hemorrágico.

Após atendimento no local e estabilização, vítima foi encaminhada ao pronto-socorro de Aquidauana, onde ficou aos cuidados da equipe médica local.

A Perícia segue na Rua 27 de Julho e busca informações para saber se os dois casos estão ligados e o que teria motivado os atentados na cidade.