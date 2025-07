Suspeitos de tortura ligados a facção criminosa são presos em Jardim

Prisão na quinta-feira / PCMS

A 1ª Delegacia de Polícia de Jardim, com apoio do Núcleo Regional de Inteligência Policial, prendeu nesta quinta-feira (3) quatro suspeitos de participação em um crime de tortura ocorrido no dia 22 de junho. A ação aconteceu após rápida investigação conduzida pela equipe da Seção de Investigações Gerais (SIG), que reuniu indícios robustos para solicitar a prisão preventiva dos envolvidos, pedido que foi deferido pela Justiça.

De acordo com as investigações, a vítima foi surpreendida em casa por quatro pessoas, coagida e levada até um terreno baldio, onde sofreu agressões físicas e morais extremas. O objetivo dos agressores seria forçar uma confissão sobre um suposto furto. Ainda segundo a polícia, o grupo filmou as cenas de violência para intimidar e divulgar em redes sociais, em uma prática semelhante a julgamentos informais conhecidos como “tribunais do crime”.

As diligências também apontaram que, no mesmo dia, o mesmo grupo foi até a casa de outra vítima, que igualmente foi agredida e ameaçada. A forma de atuação chamou atenção das autoridades por apresentar características típicas de facções criminosas com presença nacional.

Durante o cumprimento dos mandados, a polícia localizou e apreendeu uma quantidade significativa de entorpecente, o que levou ainda à prisão em flagrante de um dos investigados por tráfico de drogas.

Os suspeitos foram levados ao Estabelecimento Penal em Jardim, onde permanecem à disposição da Justiça. As investigações continuam para apurar outras possíveis conexões com organizações criminosas e a eventual participação em outros crimes.

