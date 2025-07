Suspeitos de tráfico são presos e droga é apreendida em Maracaju

As investigações foram conduzidas após análise de dados e inteligência policial. / Divulgação

A Polícia Civil de Maracaju prendeu dois suspeitos e apreendeu uma quantidade significativa de maconha durante uma operação realizada na manhã de quarta-feira (10), no Bairro Fortaleza. A ação é parte das diligências voltadas ao combate do tráfico de drogas no município.

Após denúncias anônimas apontarem uma residência no loteamento como ponto de venda de entorpecentes, equipes da delegacia iniciaram o monitoramento do local com base em informações de inteligência policial. Durante a abordagem, um dos suspeitos, de 25 anos, foi interceptado ainda na rua, carregando uma mochila com quatro tabletes de maconha.