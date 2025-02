Suspeitos de violência doméstica são presos durante operação em Corumbá

Operação em Corumbá / Polícia Civil

A Polícia Civil de Corumbá, por meio da Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM), deflagrou no último dia 17 a operação “Abre Alas”, com o objetivo de combater a violência doméstica e cumprir mandados de prisão e de busca e apreensão contra suspeitos envolvidos em crimes dessa natureza. A ação, que visa intensificar a segurança durante o Carnaval, já resultou em importantes apreensões e prisões.

Até o momento, seis suspeitos foram detidos: três em flagrante e três por mandados de prisão preventiva. Durante a operação, também foram apreendidas duas armas de fogo, que estavam em posse de alguns dos suspeitos.

A operação tem o intuito de coibir a violência doméstica em um período de alta demanda por segurança, reforçando a presença do Estado para garantir a proteção das vítimas e dar efetividade às decisões judiciais. Os autores presos já foram indiciados, com as investigações concluídas e os casos encaminhados ao Poder Judiciário para as devidas providências legais.

A ação destaca o compromisso da Polícia Civil em enfrentar a violência doméstica e proteger as mulheres, especialmente em tempos de festas, quando o aumento do consumo de álcool pode intensificar a violência. A operação “Abre Alas” é um reflexo da contínua luta contra esse tipo de crime em Corumbá e em todo o estado.