Suspeitos são presos em operação contra o tráfico de drogas em Nioaque

Operação em Nioaque / PCMS

Na manhã desta quarta-feira, 18, a Delegacia de Polícia de Nioaque deflagrou uma operação policial para o cumprimento de mandados de busca e apreensão domiciliar e mandados de prisão preventiva contra suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas no município.

As investigações começaram na noite de terça-feira, 17, quando policiais civis observaram indivíduos em atitude suspeita em frente a uma residência no centro da cidade. No local, foram encontradas diversas porções de maconha e crack, resultando na prisão em flagrante de um dos suspeitos.

Ao todo, foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão e seis mandados de prisão preventiva contra pessoas investigadas por integrarem uma organização criminosa voltada para a comercialização de drogas na região.

Durante a operação, foram apreendidos celulares, quantias em dinheiro e mais porções de entorpecentes.

Além da Delegacia de Polícia de Nioaque, a ação contou com o apoio das delegacias de Bonito, Guia Lopes da Laguna, 1ª Delegacia de Polícia de Jardim, Delegacia de Atendimento à Mulher de Jardim e Delegacia Regional de Jardim. As diligências seguem em andamento para a completa desarticulação do grupo criminoso.

