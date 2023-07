Tatuagens ajudam na identificação de corpo de jogador que morou em Anastácio

Vítima em campo de Aquidauana / Foto: Divulgação

A Polícia Civil informou que a identificação do corpo de Hugo Vinícius Skulny Pedrosa, ex-jogador do Seduc de Anastácio, aconteceu após identificação de tatuagens. Ele foi localizado esquartejado no domingo, 2, no Rio Iguatemi, em Sete Quedas.

Em nota, a polícia esclarece que está ouvindo testemunhas. Foi solicitado apoio da Defron (Delegacia de Repressão aos crimes de Fronteira), montando uma força-tarefa para localização do suspeito.