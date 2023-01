Taxista é assaltado durante corrida em Anastácio

Caso registrado na Delegacia de Anastácio / Divulgação, Ilustrativa

Taxista, de 61 anos, foi assaltado na noite de sábado (14), durante uma corrida em Anastácio.

À polícia, a vítima disse que pegou dois passageiros na Estevão Alves Corrêa, em Aquidauana e levou até uma boate. Quando chegaram ao destino, os homens disseram que o local estava vazio e que eles iriam para a casa da tia de um deles, na região da Aldeinha.

Quando estavam próximos ao local, o passageiro que estava no banco de trás do carro agarrou o taxista pelo pescoço. O comparsa, que estava no passageiro, aproveitou para roubar a vítima.

O taxista começou a gritar por socorro e a dupla fugiu levando o celular e R$ 100 reais.

O caso vai ser investigado pela Polícia Civil.