Tenente da PM e filhos seguem internados no CTI após acidente

O 2º tenente PM Robson Pazeto da Silva e os filhos de 6 anos e o bebê de 7 meses, seguem internados no CTI (Centro de Terapia Intensiva) da Santa Casa de Campo Grande, após grave acidente, na BR-262, próximo ao distrito de Palmeiras, em Aquidauana.

As informações foram divulgadas pelo TopMídiaNews. O acidente aconteceu na sexta-feira, 22, e matou a mãe e esposa, Isa Cristina Alves Machado, 37 anos.

Segundo informações de um familiar, apenas pai e filhos foram socorridos, Isa morreu em Aquidauana.

Ainda conforme a familiar, o filho mais velho de 13 anos também estava no carro e teve ferimentos leves.

"Infelizmente ficamos sabendo da morte dela [Isa] poucos minutos antes da missa de 1 ano de falecimento da avó materna dela".

A família morava em Aquidauana e seguia para Campo Grande, onde passaria o Natal com os demais familiares.

Em nota, o Comando Geral da Polícia Militar de MS prestou solidariedade ao oficial, que é lotado no 7º BPM. A PMMS destacou que presta apoio à família do tenente. ''... através do Fundo de Assistência Feminina, o FAF, disponibiliza todo o suporte e assistência possíveis, rogando para a mais pronta recuperação dos envolvidos no acidente'', diz trecho do texto.