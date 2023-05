Terceiro envolvido em furto de carros morre em confronto com Bope no Pantanal

Acusado foi levado para hospital, mas não resistiu / Foto: Diário Corumbaense

Identificado como João Paulo Nascimento, de 25 anos, morreu na noite de domingo, 30, em confronto com o Bope (Batalhão de Operações Policiais Especiais). Ele é acusado de participar da quadrilha especializada em fruto de veículos, em Corumbá. O rapaz seria o terceiro morto do grupo em conflito com a polícia, escondidos em fazendas do Pantanal.

Após a morte de Christian Bastos de Oliveira, a equipe continuou as buscas pelos envolvidos. Na sexta-feira, 28, Gian Carlos Amarilho do Nascimento também morreu em troca de tiros com a polícia. Segundo o Diário Corumbaense, João teria fugido das duas vezes. Até que a equipe recebeu informações de que ele estaria transitando na MS-228.