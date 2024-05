Terceiro suspeito por homicídio com ocultação de cadáver em Sidrolândia é preso

Ossada encontrada no terreno / Divulgação

Na madrugada desta sexta-feira, 24, a Polícia Civil prendeu um jovem de 22 anos, suspeito de envolvimento no homicídio de Magno Monteiro, 42, brutalmente assassinado e enterrado no quintal de sua residência. A captura ocorreu em Nova Alvorada do Sul após intensas buscas realizadas pela Delegacia de Sidrolândia.

O suspeito, ciente de que estava sendo procurado, tentava deixar a cidade quando foi surpreendido por uma equipe composta por policiais civis de Sidrolândia e Nova Alvorada, além de policiais militares locais. Após ser preso, ele foi conduzido à Delegacia de Sidrolândia, onde confessou o crime em um interrogatório que durou quase três horas.

Segundo a delegada Cynthia Gomes, o suspeito revelou que o homicídio foi premeditado devido a uma disputa de terreno entre a vítima e um dos autores. Ele afirmou que Magno não foi enterrado vivo, contradizendo a versão de um dos coautores, pois o crânio da vítima estava desconfigurado pelos golpes de martelo, tornando impossível a sobrevivência. Nenhum vizinho relatou ter ouvido gritos, reforçando essa versão dos fatos.

A operação contou com a colaboração de várias unidades policiais e reforça o compromisso da Polícia Civil em resolver o caso e trazer justiça para a vítima e sua família.