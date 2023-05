Tio acusado de estuprar menina de 10 anos e enteada é preso em cidade de MS

Crimes eram cometidos há 10 anos / Foto: Divulgação

A Polícia Civil prendeu um homem de 37 anos nesta quinta-feira, 11, acusado de abusar sexualmente da própria sobrinha, de 10 anos, em uma cidade do interior de Mato Grosso do Sul. O estupro da enteada foi descoberto durante as investigações.

Conforme a polícia, havia um mandado de prisão em aberto contra ele pelo crime em maio. A segunda vítima, filha da companheira do acusado, revelou abusos cometidos há 10 anos.

Ele foi preso e encaminhado para providências do Poder Judiciário, indiciado por dois crimes de estupro e agravantes.

*A cidade não será identificada por sigilo e proteção às vítimas.