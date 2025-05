Tio bebe pinga, retalha sobrinho a faca e vai para casa dormir, mas acaba preso

Policiais da Delegacia de Miranda apreenderam a faca, ainda suja de sangue, ao efetuar a prisão do tio esfaqueador (Foto Divulgação)

Uma família estava reunida no último sábado à noite (24), e, de repente, tio e sobrinho se envolveram em uma briga. O sobrinho levou a pior e, ferido a facadas, foi socorrido e levado para o hospital Municipal de Miranda/MS, município onde aconteceu o fato.

Ele estava retalhado a faca, com múltiplas perfurações na região do tórax, cabeça, mãos e dorso. Ainda consciente, falou para a polícia que seu tio foi o autor das facadas. Equipe da Polícia Civil do município fez as primeiras investigações e, em seguida, diligências de busca e captura.