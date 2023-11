Tio esfaqueia jovem no pescoço após discussão na Vila Pinheiro

Buscas pelo suspeito continuam / Divulgação

Um jovem, de 25 anos, foi socorrido após ser ferido com uma facada no pescoço durante bebedeira e uma discussão com o tio, de 32 anos, na Vila Pinheiro, em Aquidauana, no domingo, 19.

Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada após a discussão entre os familiares. A vítima contou aos PMs que estava ingerindo bebida alcoólica com o tio, quando houve uma discussão banal e em seguida a agressão.

O rapaz foi levado pelo Corpo de Bombeiros e levado ao Pronto-socorro do hospital da cidade.

A polícia fez buscas pelo suspeito, mas não foi localizado.