Tio usava arma para ameaçar e estuprar sobrinha em cidade de MS

Arma apreendida / Divulgação

Um homem de 46 anos foi preso nesta segunda-feira, 4, pela Polícia Civil após o estupro da sobrinha, de 18 anos, em uma cidade do interior de Mato Grosso do Sul. A arma usada para ameaçar e vítima durante o ato foi apreendida.

Segundo a polícia, o crime aconteceu na madrugada de 21 de novembro, quando ele abusou sexualmente da jovem com uma arma calibre 22. A delegacia tomou conhecimento, com representação de medida judicial de busca e apreensão no local do fato. O pedido foi deferido pelo Juízo da Comarca e devidamente cumprido pela Polícia Civil.

Durante as diligências, uma arma de fogo municiada foi encontrada no quarto do sujeito, além de quatro munições calibre .22. O rapaz será indiciado pelas práticas dos crimes de estupro com causa de aumento pelo parentesco, além do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, estando neste momento preso à disposição da Justiça.