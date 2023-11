Torcedor é preso após se descontrolar durante partida e invadir o campo

Divulgação

Jovem de 23 anos foi preso por perturbação do sossego e desordem durante uma partida de futebol realizada no último sábado (26), em Miranda.

Segundo boletim de ocorrência, a Polícia Militar realizava policiamento ostensivo no campeonato municipal quando começou um tumulto no campo onde juiz do jogo chamou os policiais para ajudar na situação.

A discussão teria iniciado por um suposto lance não marcado pelo juiz e no momento do tumulto alguns torcedores invadiram o campo. Os policiais então ordenaram a saída dos mesmos que ficaram então na parte externa do alombrado.

Neste momento, o jovem não obedeceu a ordem policial, entrou no campo, pulou o alambrado e enquanto o juiz estava conversando com os jogadores e normalizando a situação, porém o jovem começou a gesticular com o braço no meio dos jogadores e deu um soco na bola que estava no braço do juiz.

Os policiais interviram novamente e deram voz de prisão ao autor, sendo necessário o uso de algema.