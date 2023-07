Trabalhador cai de carroceria de caminhonete e morre horas depois em Ponta Porã

Carlos Roberto Sampaio, de 44 anos, morreu horas depois de cair da carroceria de uma caminhonete enquanto voltava do serviço em uma estrada vicinal do município de Ponta Porã. O acidente aconteceu durante a tarde de terça-feira, 4.

Consta no boletim de ocorrência que a vítima estava na carroceria de uma Chevrolet D20 com mais três colegas. Eles retornavam de um dia de trabalho com corte de eucalipto em um assentamento da região.

Em determinado momento, Carlos acabou perdendo o equilíbrio e caiu, se chocando contra o solo com força. Devido ao impacto, ele acabou desmaiando. A vítima foi socorrida e transportada até o Hospital Regional de Ponta Porã, mas acabou falecendo momentos depois de dar entrada na unidade de saúde.

O corpo de Carlos foi encaminhado para o IML. O colega da vítima relatou as equipes policiais que antes de sair do assentamento, Carlos havia ingerido bebida alcoólica junto com os demais companheiros de trabalho.

O caso foi registrado na 1° Delegacia de Polícia Civil de Ponta Porã, como morte a esclarecer.