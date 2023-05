Trabalhador desaparece sem deixar rastros em Douradina

Família Procura desaparecido / Dourados News

Aguivaldo de Oliveira Campos, de 46 anos, desapareceu na última quarta-feira, dia 24 em Douradina e a família busca informações.

Segundo o Dourados News, ele foi visto pela última vez, deixando um restaurante às margens da rodovia BR-163, distrito de Cruzaltina, no município de Douradina.

O carro de Aguivaldo, um Toyota Corolla ano 2003, foi encontrado estacionado em Vila Formosa, na frente da casa do tio. A chave estava no chão ao lado do veículo.

A família está desesperada e não sabe o paradeiro da vítima. Quaisquer informações podem ser repassadas via 190.

Aguivaldo usava calça jeans, botina de couro, blusa de frio preta e boné, segundo boletim de ocorrência.

O caso foi registrado na delegacia de Douradina.