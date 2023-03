Trabalhador morre atropelado por máquina agrícola

Corpo de Bombeiros

Um jovem de 19 anos morreu, na tarde desta terça-feira (7), em uma fazenda localizada em Caarapó. Ele foi atropelado um implemento agrícola enquanto colhia amostras de soja próximo a reboque de um trator.

O implemento ‘Tanker Fast’, também conhecido como ‘bazuca’, teria se desprendido do trator e atingido o rapaz, que prestava serviços a uma empresa local. Ele era morador de Dourados, segundo informações apuradas até o momento.

Uma do Corpo de Bombeiro foi acionada, mas quando chegou no local o rapaz já estava morto. Peritos da Polícia Civil de Fátima do Sul também estiveram na fazenda para fazer o levantamento das causas do acidente.