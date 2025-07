Trabalhador rural é socorrido de helicóptero após sofrer coice de cavalo no Pantanal

Resgate feito pelo Corpo de Bombeiros / Corpo de Bombeiros

Um trabalhador rural de 52 anos foi resgatado por uma equipe aérea do Corpo de Bombeiros de Mato Grosso do Sul na tarde desta sexta-feira (25), após sofrer um coice de cavalo em uma fazenda localizada na região do Pantanal do Paiaguás, em Corumbá, próxima à divisa com o estado do Mato Grosso.

Segundo informações da Central de Operações do Corpo de Bombeiros, o homem chegou a ficar inconsciente logo após o impacto. Quando as equipes foram acionadas, ele já estava consciente, mas desorientado, e apresentava lesões graves na face, com fraturas no maxilar e nos ossos faciais.