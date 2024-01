Trabalhador rural morre ao administrar máquina de vinhaça

Polícia Civil / Divulgação

Odair José Pereira Nunes, de 46 anos, morreu na noite de sexta-feira (29) após se envolver em um acidente com uma máquina de irrigação de vinhaça, em uma fazenda de Naviraí.

Segundo o Campo Grande News, as informações são de que o Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, mas a vítima não resistiu e morreu no local dos fatos.

A polícia diz que apurará as circunstâncias do acidente. A perícia esteve no local e o caso foi registrado na delegacia de Polícia Civil como "morte a esclarecer".