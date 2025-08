Trabalhador rural morre após ser ferido durante manejo de gado

Socorrido por colegas de trabalho em uma caminhonete, ele foi levado ao Hospital Regional de Aquidauana, mas não resistiu / Arquivo/ O Pantaneiro

Um acidente de trabalho ocorrido na manhã de sexta-feira, dia 1, resultou na morte do trabalhador rural Itamar Agostinho de Souza, na Fazenda Amélia, localizada próxima à Aldeia Córrego Seco, em Aquidauana. O incidente ocorreu por volta das 10h, durante o manejo de gado realizado por Itamar e seu pai.

Segundo relato registrado pelas autoridades, uma vaca investiu em direção à vítima e, ao atingir uma tábua do curral, provocou o desprendimento da estrutura, que golpeou com força o abdome de Itamar. O trabalhador desmaiou no local, apresentando dor intensa e hematoma na região abdominal.