Trabalhador rural vítima de acidente fatal em Coxim é identificado

Vítima não resistiu aos ferimentos / Reprodução, Coxim Agora

A vítima fatal do acidente ocorrido no último domingo (12) em Coxim foi identificada como Ari Gomes de Brito, de 62 anos. Ele morreu após o trator que conduzia cair de um barranco.

De acordo com relatos, Ari perdeu o controle do trator, que tombou, ficando com as rodas para cima e deixando o trabalhador preso. Para retirar o corpo e o maquinário, o Corpo de Bombeiros utilizou um segundo trator. As informações são do site Coxim Agora.

Esse incidente ocorreu apenas um dia após outro acidente fatal envolvendo um trator, que resultou na morte de um trabalhador de 54 anos em Coxim. A vítima também foi esmagada pela máquina após ela tombar sobre ele. Equipes de resgate foram acionadas para remover o corpo das ferragens, em uma fazenda na região pantaneira do município.