Trabalhador tem carro danificado em acidente e motociclista embriagada foge no bairro Serraria

Um motorista, de 53 anos, teve o Chevrolet Prisma danificado em uma colisão no cruzamento da Rua Pedro Pace com Rua Francisco Dias Feitosa, no bairro Serraria, em Aquidauana. A motociclista, que estaria embriagada, fugiu do local antes da chegada da polícia, no último domingo, 28.

Conforme o boletim de ocorrência, o rapaz estava indo para o trabalho, na Rua Pedro Pace, em direção ao campus da UFMS, quando a motociclista de uma Honda Fan, na outra rua. Não há detalhes da dinâmica da batida, por exemplo, se estavam em alta velocidade.

O condutor informou a Polícia Militar que a condutora e a garupa abandonado a moto, com a chave na ignição, quando percebeu que ele ligava para a polícia.

A perícia não foi ao local, portanto, a moto foi encaminhada ao pátio do Detran-MS (Departamento de Trânsito de Mato Grosso do Sul).