Trabalhador tem o celular furtado enquanto limpava fossa

Delegacia de Aquidauana / O Pantaneiro

Um homem de 38 anos foi furtado enquanto trabalhava na Rua Pedro Pace, em Aquidauana, nesta quarta-feira (11).

Por volta das 10h, a vítima, que trabalha com limpeza de fossa, prestava serviços no final da rua e deixou o aparelho dentro do caminhão da empresa, em cima do banco. Quando retornou, não encontrou o celular e percebeu o crime.

As portas do caminhão estavam destravadas no momento do trabalho. No local havia aproximadamente umas 5 pessoas trabalhando, colegas de equipe de anos.

Não há câmeras de segurança na região. O caso será investigado.