Trabalhadores encontram 100 quilos de droga em estrada de Ladário

Droga apreendida / Divulgação

A Delegacia de Polícia Civil de Ladário realizou a apreensão de 99,6kg de drogas, incluindo maconha (skunk) e pasta base, após uma denúncia recebida na manhã desta quarta-feira (5). Funcionários do Terminal Intermodal Brasil Bolívia LTDA (TBL), localizado no Sítio Pedregal, encontraram sacos plásticos e papelões às margens da estrada enquanto realizavam limpeza. Um dos sacos estava aberto, e alguns pacotes haviam caído ao lado, o que gerou suspeitas entre os trabalhadores.

A equipe do Setor de Investigações da Delegacia de Ladário foi imediatamente acionada e se deslocou até o local. Durante a vistoria, foram localizados 78,6kg de maconha do tipo skunk e 21kg de pasta base, totalizando uma carga avaliada em cerca de um milhão de reais.

A substância foi apreendida e a investigação prosseguirá para esclarecer a origem e o destino das drogas, além de identificar os responsáveis pela ação criminosa.

A Polícia Civil de Ladário reforça o compromisso com o combate ao crime e a segurança da população. A delegacia também disponibiliza o serviço de disque-denúncia, através do número 67 3226-1090, para que a população possa colaborar de forma anônima. A identidade do denunciante será mantida em sigilo.