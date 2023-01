Traficante abandona caminhonete carregada com maconha e foge

Veículo com droga foi apreendido / Divulgação

Traficante abandonou uma caminhonete carregada com maconha e fugiu após ser interceptado pela PMR (Polícia Militar Rodoviária), na MS-164 em Maracaju. O caso, foi registrado na manhã desta segunda-feira (9).

Conforme o Campo Grande News, o motorista abandonou o veículo e conseguiu fugir a pé por um matagal às margens da rodovia.

Os militares realizavam fiscalização de rotina quando abordaram o veículo com placas de Curitiba-PR. Ao avistar os policiais, o condutor empreendeu fuga, abandonou o veículo e fugiu em meio à mata.

No interior do veículo foram encontrados vários fardos com tabletes de maconha, totalizando 583,1 quilos e avaliados em R$ 1,2 milhão. O veículo e a droga foram apreendidos e encaminhados para a delegacia de Maracaju.