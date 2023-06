Traficante é morto ao entrar em confronto com Batalhão de Choque em Campo Grande

Suspeito foi morto ao entrar em confronto / Divulgação PMMS

Thiago Firmo Mendes, de 38 anos, morreu na madrugada deste domingo (4) ao entrar em confronto com policiais do Batalhão de Choque, no bairro São Conrado, em Campo Grande. Ele teria atirado em um PM ao ser abordado na residência.

Conforme o boletim de ocorrência, policiais do Batalhão de Choque da PM faziam rondas pela região quando ouviram um estampido semelhante a tiro. A equipe conversou com a moradora da residência, que negou ter ouvido o barulho, porém estava nervosa.

A PM pediu autorização para verificações na casa da mulher e ao olharem o quintal perceberam que havia uma escada no muro. Um PM subiu para verificar o quintal vizinho e surpreendeu o suspeito que estava com um revólver.

Conforme o registro, o policial deu voz de prisão e solicitou para que ele soltasse arma e colocasse a mão na cabeça, entretanto, o suspeito não obedeceu e levantou as mãos para o alto segurando o revólver e fugiu para os fundos da casa.

O suspeito foi perseguido e através da janela da residência, recebeu novas determinações para abandonar a arma e se entregar, porém, ele teria apontado a arma em direção à janela e disparado por duas vezes contra o PM que tentava dialogar sobre sua rendição.

Nisso, o policial fez o revide com três disparos. O suspeito foi atingido na região frontal do corpo, e socorrido até o Hospital Regional Rosa Pedrossian onde morreu.

Na casa havia 255 tabletes de cocaína, trouxinhas de maconha, balança de precisão e petrechos para o tráfico de drogas. A arma do suspeito e munições foram apreendidas, assim como a do PM.

O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.