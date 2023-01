Traficante é preso com tabletes de maconha e skank na Nova Aquidauana

Itens apreendidos na vistoria / (Foto: Divulgação)

Um jovem de 21 anos foi preso nesta quarta-feira (4) pela Força Tática da Polícia Militar, que fazia rondas pelo bairro Nova Aquidauana e no Conjunto Cristóvão I. Foram encontrados cerca de tabletes de maconha e skank, substância mais potente retirada da Cannabis.

Conforme a polícia, durante o patrulhamento, a equipe recebeu a informação de suspeita de tráfico de drogas no Conjunto Cristóvão, onde um homem estaria usando uma residência como boca de fuma. O jovem e um outro homem, de 28 anos, foram abordados com uma motocicleta Titan ESD 150.

O rapaz negou, mas pelo nervosismo confessou que na suíte em construção nos fundos da residência havia drogas. Cinco tabletes de maconha e seis pacotes de Skank foram encontrados no sofá. Continuando as buscas, uma mochila preta com mais seis tabletes da mesma substância foi pega.

Ainda foram localizados tabletes no guarda-roupas, mochila e balanças de até 10kh estava, em armários. Um rádio amador, que seria usado como ‘batedor’ nas viagens para buscar drogas, foi apreendido.

Segundo o traficante, cada tablete pesava em média 200g. Ele foi encaminhado para delegacia e vai responder por tráfico de drogas.