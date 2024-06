Traficante é preso com mais de 1.700 pinos de cocaína e cerca de 200 papelotes

Droga apreendida / Divulgação

A DERF (Delegacia Especializada de Repressão aos Roubos e Furtos) prendeu um jovem de 23 anos com 1,7 mil pinos de cocaína e cerca de 200 papelotes de skunk, no bairro Coophavilla II, em Campo Grande, nesta quarta-feira, 12.

Segundo a Polícia Civil, um denúncia anônima informou havia uma pessoa que receptava objetos provenientes de roubos e furtos. Dessa forma, os policiais civis se deslocaram ao imóvel e foram recebidos pela esposa do traficante, que negou ter qualquer ilícito em sua casa, contudo, os policiais logo visualizaram enorme quantidade de tubos eppendorf, popularmente conhecidos por pinos, além de diversos apetrechos para preparação de entorpecente, especialmente cocaína.

Durante as buscas, dezenas de papelotes de “super-maconha”, conhecida por skunk, bem como centenas de pinos de cocaína já cheios de drogas e prontos para a venda foram encontrados. Além do casal, a filha do casal com apenas do dois anos estava no local.

O casal foi levado para a delegacia e a mulher confirmou que seu marido fazia venda de entorpecentes, mas negou estar envolvida com o ilícito. O homem foi preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas.

Na residência foram apreendidos 1.725 pinos contendo cocaína, que pesaram 1,2 kg e 198 papelotes de skunk, que pesaram 870g, além de 15 mil pinos vazios, a espera de mais entorpecentes.

Os policiais também apreenderam uma motocicleta, sete aparelhos de celular sem origem comprovada e diversos artefatos utilizados para preparar e embalar o entorpecente, tais como porcionadores, balanças e invólucros.

Com a apreensão do entorpecente, estima-se um prejuízo de aproximadamente R$ 35 mil aos criminosos.