Traficante é preso em bar usado de fachada para ponto em venda de drogas

Pedra bruta de cocaína / (Foto: Divulgação)

Um homem foi preso na manhã desta quarta-feira (11) em um bar que estaria sendo usado como baixada para uma boca de fumo, no bairro Tiradentes, em Campo Grande.

Conforme a Denar(Delegacia Especializada na Repressão ao Narcotráfico), uma denúncia anônima pelo número 181 levou a polícia até a Rua da Flauta, que estaria sendo usado como ponto de tráfico.

Foi encontrado uma máquina de caça níquel no bar de esquina. No interior do estabelecimento havia uma pessoa deitada em um sofá, e com ele foi localizado R$ 38 e uma pedra bruta de pasta base de cocaína.

Apesar do autor se apresentar como usuário, vizinhos do local, que não quiseram se identificar por medo de represália, afirmaram que o autor é o responsável pela venda de pasta base de cocaína no bar.

Com a confirmação do tráfico de drogas foi dada voz de prisão ao envolvido, que foi conduzido à sede da DENAR, para as devidas providências.

Denúncias para a DENAR podem ser encaminhadas pelos números: (67) 99995-6105 (WhatsApp) e (67) 3345-0000.