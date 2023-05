Traficante é preso em Corumbá com 227 kg de droga escondida em pneus

Acusado preso em flagrante / Foto: Divulgação

A Polícia Civil prendeu nesta quinta-feira, 25, um homem de 37 anos acusado de transportar 227 kg de droga escondida em pneu de caminhão. Denúncias anônimas levaram a polícia ao conhecimento de esconderijo usado para descarregar carga de maconha e pata base de cocaína.

Após receber a informação, a equipe do SIG (Seção de Investigações Gerais) passou a monitorar o endereço do bairro Guatós, quando flagraram o traficante descarregando três pneus e caixas no local durante a madrugada, em um veículo boliviano.

Diante da situação, a polícia fez o flagrante e encontrou grande quantidade de drogas acondicionadas em uma caixa d’água azul vazia e nos três pneus mencionados, tendo sido apreendido 50 kg de pasta base, 13 kg de skank e 164 kg de maconha, totalizando 227 kg.

Após a prisão, o autor foi encaminhado até a Unidade Policial para as providências legais, onde permanecerá à disposição da Justiça.

"A Polícia Civil ressalta que o combate ao crime continuará ocorrendo de maneira firme e constante. Além disso, está implementado o sistema de disque-denúncia da Delegacia de Ladário. A população poderá denunciar qualquer prática delituosa pelo número (67) 3226-1090. O sigilo da identidade e número telefônico serão mantidos".