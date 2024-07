Traficante é preso em flagrante com 50 kg de droga em Mundo Novo

Droga apreendida na residência / Divulgação

No último sábado, 27, a Polícia Civil do Estado de Mato Grosso do Sul, através da Delegacia de Mundo Novo, prendeu em flagrante um homem de 28 anos, pela prática de tráfico de drogas. Na residência do suspeito, foram encontrados 50 kg de maconha. Conforme apurado, a Delegacia recebeu informações de que uma residência, localizada no bairro Universitário, estaria sendo utilizada como depósito de drogas.

Nesse sentido, os policiais civis realizaram diligências e confirmaram as denúncias recebidas. Durante busca e apreensão, os policiais localizaram nos fundos da casa, ocultos sob um cobertor, alguns fardos, contendo diversos tabletes de maconha, que pesados totalizaram a quantia de 50Kg da droga.

O morador da residência, que já é reincidente pelo crime de tráfico de drogas, foi preso em flagrante, recolhido a cadeia pública de Mundo Novo e encontra-se à disposição da Justiça.