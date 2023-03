Traficante é preso por estupro de adolescente de 13 anos em boca de fumo

Presos foram encaminhados para delegacia / (Foto: Divulgação)

Um jovem de 18 anos acusado de tráfico de drogas foi preso por estupro de vulnerável por manter relação sexual com uma adolescente de 13 anos, em Nioaque. A Polícia Civil cumpria mandado de prisão por tráfico, quando flagrou outro crime nesta sexta-feira (17).

Conforme a polícia, as ordens judiciais foram expedidas p elo Poder Judiciário após investigações relacionadas ao crime de tráfico de drogas. Durante o cumprimento de uma das buscas, os policiais realizaram a prisão em flagrante delito do rapaz dormindo em um dos cômodos da casa com uma adolescente e confessou que manteve relação sexual com ela.

Os suspeitos foram conduzidos para a Delegacia de Polícia onde permanecerão à disposição da Justiça.