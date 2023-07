Traficante é preso com mais de uma tonelada de maconha em Rio Brilhante

Droga foi apreendida / Getam/ Divulgação

Um traficante de 33 anos foi preso com mais de uma tonelada de maconha em Rio Brilhante nesta quarta-feira, dia 26.

Ele foi preso durante fiscalização do Grupamento Especializado Tático em Motocicletas de Dourados, no prolongamento da rua Benjamin Constant na MS-379, nas proximidades da BR-163, em Prudêncio Thomaz. O material estava no baú de um Kia.

Segundo o Dourados News, durante o patrulhamento na região de Rio Brilhante, os militares avistaram um veículo Kia que iria entrar na cidade, porém, entrou na rotatória e tentou retornar ao notar a equipe policial.

O suspeito empreendeu fuga para evitar a abordagem e só parou a um quilômetro de distância do início da primeira ordem emanada.

O suspeito informou aos policiais que o veículo estava carregado com maconha. Além disso, ele relatou ser carioca e que teria saído da prisão há três meses da prisão fazendo uso de tornozeleira eletrônica.

Durante a inspeção veicular, os policiais encontraram 47 volumes de drogas no baú da caminhonete, que pesaram uma pouco mais de uma tonelada de maconha.

Diante disso, o indivíduo foi preso em flagrante por tráfico de drogas e encaminhado ao Defron (Delegacia de Repressão aos Crimes de Fronteira) em Dourados juntamente com todo o material e o veículo apreendido.