Traficante já estava sendo monitorado em Aquidauana

Tenente Coronel Carlos Magno / O Pantaneiro

"A equipe policial pôde continuar as diligências, foi até a casa do autor e lá encontrou mais entorpecentes e mais equipamentos utilizados para o tráfico de drogas. Então, foi uma ocorrência bastante completa em que pôde tirar mais um traficante das ruas. Nós temos aqui uma das premissas do nosso comando, e vamos sentar depois com os outros policiais, para desenvolvermos um projeto de prevenção do uso de entorpecentes".

Apesar da prisão, o Tenente informou que a dinâmica da troca de tiros será avaliada. "Teve disparo de arma de fogo, nós vamos apurar aqui se foi a forma mais técnica de agir, isso nós sentaremos aqui e vamos agir, mas o resultado que a gente teve foi muito positivo. Vamos tirar essa pessoa de circulação e tomara que a justiça exerça seu papel e dê a devida pena, punição para esse cidadão. É importante ressaltar, comandante, a resposta rápida da Polícia Militar, tem feito resposta rápida aos criminosos. Então, de uma forma ou de outra, o flagrante aconteceu, aconteceu também a prisão desse traficante, uma resposta rápida, urgente e também positiva da PM".

Prevenção

"Através do PROERD (Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência), eu já tive notícia de que em Anastácio e em Dois Irmãos do Buriti está funcionando muito bem o PROERD, precisamos começar a atuar tanto aqui em Aquidauana quanto também em Miranda, porque é uma ação que é muito mais própria, muito mais fácil de agir, muito mais barata, em que nós vamos conseguir diminuir os efeitos das drogas. E o outro efeito é de forma repressiva, que é tirando traficantes como esse das ruas, porque ele causa um mal muito grande à sociedade".

Veja o vídeo: