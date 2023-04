Traficante morre após confronto com policiais em Jardim

Divulgação Polícia Civil

Uma ação policial em Jardim resultou na morte de um integrante do Primeiro Comando da Capital (PCC), na manhã de hoje (14).

A operação realizada pela polícia civil, ocorreu nas primeiras horas do dia e contou com duas equipes do GARRAS, os agentes foram recebidos a tiros pelo grupo criminoso, iniciando um confronto.

Um dos integrantes do PCC acabou sendo atingido e morreu no local. O indivíduo morto, que ainda não teve seu nome identificado, era conhecido pela polícia por seu envolvimento em diversos crimes.