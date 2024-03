Traficante morre em troca de tiros em operação contra drogas em Sonora

Delegacia de Sonora / Divulgação

José Augusto Pereira da Silva, de 28 anos, morreu nesta quinta-feira, 28, durante um confronto com a polícia em Sonora, na Operação “Divisa”. Equipes da Polícia Civil e Militar realizaram cumprimento de mandado de prisão e de busca e apreensão contra o tráfico de drogas.

O efetivo policial na cidade foi reforçado com equipes do Pelotão de Sonora, GARRAS, BOPE e Batalhão de Choque. Além do preso em decorrência do mandado de prisão, outros três indivíduos, de 29, 40 e 33 anos, foram presos em flagrante. As equipes também apreenderam maconha e pasta base de cocaína.

Segundo a polícia, em uma das residências, as equipes foram recebidas a tiro e tiveram que revidar, quando José foi atingido e, apesar de ter sido socorrido pelos policiais, acabou indo a óbito. A perícia criminal foi acionada e fez levantamentos no local.