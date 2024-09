Traficante procurado pela Interpol é preso em Corumbá

Homem foi levado para a delegacia / Divulgação

Em uma operação realizada nesta quarta-feira, 4, a Polícia Civil, em conjunto com o Centro Integrado de Operações de Fronteira (Ciof) e o Centro de Cooperação Policial Internacional (CCPI), prendeu um traficante de 57 anos procurado pela Interpol. A captura ocorreu no centro de Corumbá.

A ação foi coordenada pela Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Bancos, Assaltos e Sequestros (GARRAS) e pela 1ª Delegacia de Corumbá. De acordo com as investigações, o criminoso, condenado a mais de 19 anos de prisão por tráfico internacional de drogas e associação ao tráfico, estava escondido na cidade. Ele possuía um mandado de prisão internacional, classificado como Difusão Vermelha pela Interpol.

Com o apoio do Centro Integrado de Operações de Fronteira, vinculado à Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp), e do CCPI, gerido pela Polícia Federal, os agentes localizaram o paradeiro do criminoso e passaram a monitorá-lo. A identificação e localização do suspeito foram cruciais para o sucesso da operação.

A prisão do homem ocorreu sem resistência. Após ser abordado, o foragido confirmou sua identidade às autoridades.

O traficante foi encaminhado à 1ª Delegacia de Polícia Civil de Corumbá, onde serão realizados os trâmites legais.