Traficante sai correndo e acaba preso escondido dentro de casa em Anastácio

Ele foi levado para a Delegacia de Polícia Civil / Reprodução/Delegacia de Anastácio

Ao chegar no local, três indivíduos saíram correndo. Uma bolsa com os documentos e alguns pertences do suspeito foi encontrada no local.

Ele foi identificado. Os policiais foram até a casa do suspeito, que foi preso tentando se esconder dentro de um quarto.

O acusado confessou que compra drogas em Campo Grande e revende em Anastácio.

