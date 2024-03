Traficante tenta fugir de moto de policiais, mas é preso em Jardim

Viatura da Polícia Militar / Divulgação

Traficante de 24 anos foi preso após tentar fugir em uma moto em alta velocidade, dos policiais que suspeitaram da atitude do homem. A prisão aconteceu na noite de ontem (7), em Jardim.



Segundo informações policiais, uma equipe da Polícia Militar fazia rondas ostensivas e preventivas nas imediações do estabelecimento penal Máximo Romeiro, na rua Bela Vista, quando foi avistado uma moto em atitude suspeita, pois esta estava com faróis apagados durante a noite.



O condutor estava com uma bolsa lateralizada ao seu corpo, e por isso, os policiais ligaram os sinais luminosos e sonoros para tentar realizar a abordagem da motocicleta, o que não foi respeitado pelo condutor que começou a fugir em alta velocidade.



Assim, o traficante, em alta velocidade, passou por várias ruas sem parar, inclusive pela BR-060, colocando em risco a vida de várias pessoas. Durante o trajeto, ele dispensou vários objetos.



Os policiais dispararam contra a moto, foi quando o traficante parou. Foi realizada a busca pessoal no condutor bem como a revista em sua bolsa, tendo sido encontrada maconha e R$ 1.540,00 divididos em 15 notas de R$ 100,00 e duas notas de R$ 20,00.



Após a revista, foi solicitado documentação do veículo bem com CNH, sendo que o documento da moto estava vencido e o traficante não tem habilitação para dirigir.



Ele foi preso e encaminhado à delegacia.