Traficantes batem caminhão carregado com 400kg de cocaína em guincho da PF / Divulgação/PRF

Dois traficantes foram presos na manhã de ontem (11), após baterem um caminhão carregado com 402 quilos de cocaína em uma guinho da Polícia Federal. O caso ocorreu em Corumbá.

Conforme informações policiais, equipes da PF e PRF (Polícia Rodoviária Federal) estavam em deslocamento pela BR-262, quando um veículo Ford F-4000 colidiu na lateral do guincho da Polícia Federal.

Durante a conversa com o motorista e passageiro do caminhão, os policiais desconfiaram do nervosismo apresentado pelos dois.

Os policiais realizaram buscas no veículo e encontraram em um fundo falso 402 quilos de cocaína. A dupla confessou que ganharia R$ 100 mil para levar a droga de Corumbá para Campo Grande.

Os dois foram presos e encaminhados à Polícia Federal de Corumbá.